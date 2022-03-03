財運不佳，除了風水、命理的原因之外，還跟個人的行為有關，很多我們沒注意過的微小習慣，都對財運有著極大的影響。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果在床旁放垃圾桶，不節約用水，整天不開門窗，沙發後掛鏡子，或不當使用風水吉祥物，都會影響運勢，阻礙家人的事業運、財運。

▍1.床鋪旁放垃圾桶

很多人會為了方便把垃圾桶放到床頭處，但是垃圾桶的穢氣會擾亂睡床的氣場，人在睡著時周身氣場最為薄弱，易受到周圍環境的影響，若垃圾桶就在旁邊前，就會帶衰人的運程，讓霉運纏身，財氣受阻，睡眠品質也不好，阻礙事業發展。

▍2.水龍頭沒有關緊

有些人缺乏節約用水的意識，經常浪費水，但是水代表著財，如果任由水被浪費，那就意味著你的財運也會跟著水一起流走，家中莫名多了很多開銷，錢財留不住。

▍3.整日緊閉門窗

門窗是氣進入住宅的通道，如果每天都把門窗緊緊關著，那住宅外的財氣就無法進入，宅內的濁氣也無法排出，就形成了一個封閉的環境。人居住在這種房子裡，就好像一隻小鳥住在籠子裡，各種財運和吉運都與你無緣，事業也無法騰飛。因此，我們平時還是得多開窗通風，讓新鮮空氣進入家中，不僅會帶旺財運，也會讓你住得更舒服。

▍4.沙發後面掛鏡子

沙發坐臥之地，最忌諱「空」，而鏡子具有反射作用，鏡子裡面照映出來的只是虛影而已，所以它屬於一種虛空之物，不能放在沙發後面。沙發後如果掛了鏡子，就會導致家人難遇貴人，事業、財運難以提升。建議沙發靠實牆，才會帶來靠山，讓人獲得滾滾財源。

▍5.亂擺風水吉祥物

在家裡擺放風水吉祥物，可以驅除霉運，阻擋不吉之氣，招貴人，旺財運。然而，每種風水吉祥物的擺放都是有規則的，亂擺放恐怕會有反作用，破壞家裡的財富運程。因此，擺放風水吉祥物時，最好要請教專業的老師，在老師指導之下擺放。

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