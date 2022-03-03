政院通過台鐵公司化草案 蘇貞昌提「三承諾」

行政院院會今通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，將轉請立法院審議，行政院發言人羅秉成強調「三個承諾」，包含政府承擔因歷史包袱造成的債務、因配合政策造成的虧損以及基礎建設與重大維修，並保證員工福利及薪資絕不減損。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌說，台鐵服務國人歷史悠久、廣及大眾，不過因為長年累積的包袱，不過台鐵因為長年累積的包袱，而有許多的僵化也是事實，包括配合政策累積造成的債務累積，但事故頻繁發生，國人不能忍受、也對不起受難者家屬。

蘇貞指出，台鐵要靈活運作、與時俱進，讓乘客安心，所以非改不可，或許有些員工擔心政府把過去歷史包袱留給未來公司承擔，或影響自身權益，請交通部長王國材要向員工說明，社會期待、家屬要求「不能不回應」，為台鐵往前進，不能不改革，政府決心意志絕不遲疑。

蘇貞昌提出3承諾，因歷史包袱所造成債務，政府負擔；因配合政策造成虧損，政府補貼；因基礎建設或重大維修支出，政府承擔；另1保證則是，員工的福利和薪資絕不減損，尊重公司化後員工要選擇成為公司員工或公務員，請交通部讓歷史改革大力推進，不能再猶疑。

此外，交通部台鐵局公司化條例草案出爐，針對台鐵4000億左右債務，還款方式包括交通部或政府編列預算承接；台鐵公司設置董事會，董事11到15人、總經理1人，由政府獨資經營；公司成立6個月內自願退休、離職者，最高加發7個月薪給總額慰助金。