南台灣龍頭建商京城建設（2524）3日在開盤之前，發佈重訊指出，京城建設總經理陳添進逝世，它的法人董事代表身份和總經理職務待補，由於陳添進無論在擔任高雄都發局長、或進入地產界，擔任京城建設總經理，做人處事都是以和為貴，幾乎沒有負評，因此，他的突然過逝，讓高雄房地產界感到震驚與不捨。

據了解，京城建設總經理陳添進2日傍晚在辦公室，因身體不適，送醫急救，後因主動脈剝離，急救無效死亡，享壽68歲，京城建設預定3月23日召開董事會，討論新人選。

業界表示，陳添進無論為官為人，都以大局為重，以和為貴，在官場上，可說難得ㄧ見，他最有名之一的行事風格就是，「決不讓人」請客出錢，「吃飯可以，但要他請才行」。

據了解，陳添進為人處世，又專業又耐斯，陳添進離開高雄都發局長職位之後，京城建設董事長蔡天贊力邀他到京城建設公司擔任總經理，其中有一個重要任務就是，京城的第一個中正都更案，最後，也因陳添進「惦惦的磨」，才能搞定。

到現在，沒有聽過有人說陳添進不好的，一位跟隨過他的業界表示，他超級謹守分際，從不踰矩，在世期間，幾乎沒有負評，是地產界難得的專家，京城建設發言人周敬恆則用一句話表達對陳添進的盡忠職守，「為公司盡心盡力、鞠躬盡瘁」。