俄羅斯最近大舉攻進烏克蘭，造成對方死傷慘重，昨天甚至傳出兩名足球員因此命喪天涯，而今天再次傳出噩耗，年僅19歲的冬季兩項選手馬利舍夫(Yevgeny Malyshev)也於戰場上犧牲，讓人更心痛的是他3月10日就要滿20歲，也懷抱前進奧運夢想，如今再也無法完成！

🥀 #Ukrainian authorities report that 19-year-old biathlete Yevgeny Malyshev died in a battle near #Kharkov pic.twitter.com/wqHi7uXOg7 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

馬利舍夫和其他運動員不一樣的是，他早在兩年前就宣佈入伍服役，暫時放下運動選手身份，這次在祖國烏克蘭遭受嚴重攻擊時，他毫不猶豫挺身而出，日前他在哈爾科夫前線支援，卻不幸陣亡，此消息透過烏克蘭冬季兩項協會證實。

馬利舍夫原本在本月10日就要迎來20歲生日，也預計重返賽場挑戰2026年義大利冬季奧運，但因為俄羅斯的強硬入侵使他永遠無法圓夢，未來烏克蘭的運動新星就此殞落，令人難受。此外昨天還傳出21歲足球員薩皮洛(Vitalii Sapylo)、25歲的馬丁連科(Dima Martynenko)同樣死於戰爭。

薩皮洛奔赴前線擔任坦克車指揮官，2月25日與俄羅斯於基輔交戰時命喪戰場，可說是位於國家防衛最前線，馬丁連科雖然沒有與俄羅斯交戰，但卻因困在基輔家中，遭飛彈襲擊而死，和母親雙雙身亡。而接下來還有不少烏克蘭運動員為國投奔戰場，祈求他們都能平安！