余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐），2014年罹患直腸癌第三期後，復發過3次，癌細胞擴散至肝、淋巴等處，目前挺過70次化療的她，卻傳出日前不僅上吐下瀉，還因為腰部不明腫瘤壓迫神經導致腰痠，讓李亞萍看了格外不捨。

余苑綺日前做完化療後，已出院返家休養，剛好適逢228連續假期，她也帶著子女和余祥銓一起開車出遊，享受難得的天倫之樂，氣色紅潤的她，精神狀況看起來相當不錯，不過根據《三立新聞網》報導，她日前突然掛急診，讓人擔憂是否病情再度惡化，李亞萍則表示女兒是罹患感冒，導致上吐下瀉加上食慾不振，短短3天就狂瘦2公斤。

不過因為急診室人多又吵，加上剛化療完免疫力較低，余苑綺最後決定不去醫院，只留在家中好好休息，目前已經逐漸康復，不過提到她因為腰部不明腫瘤壓迫到神經，導致腰部每天都會腰痛，李亞萍表示看到女兒不斷被病痛折磨，內心感到相當不捨及疼惜。

余苑綺近日返家休養，經紀人也證實目前狀況很好，還接到4支代言業配，預計將在家中復工拍攝，至於會改名叫「余泳澐」，李亞萍表示是想幫女兒轉運，主要是命理師說「綺」這個字有個邊，很像緞帶，「她又屬豬，豬披緞帶不就等於是要被殺？」才藉由改名幫女兒希望能化解厄運。