國際油價持續噴漲，美國西德州原油期台北時間近午時，一度衝上每桶114美元之上，布蘭特原油期更飆漲至118美元，在台股交易、分別與美油及布油連動的二檔正向ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），今（3）日早盤各大漲14.55％及5.91％。

俄烏戰火未熄，受到地緣政台衝突衝擊，國際油價一路飆高，全球展開一場腥風血雨的經濟戰略，布油一早曾攻抵118美元之上，美油也衝高至114美元，油價短期恐持續盤堅，推升在台股市交的二檔正策ETF持續放量大漲，至12點過後，期街口布蘭特正2及期元大S&P石油，各上漲11.37％及4.89％。

另一方面，在台股交易反向油ETF，股價則一路探底，繼2日來到9元歷史新低後，今天再爆量探底，一早來到8.26元新低，大跌8.9％。從反向油ETF價量表現來看，確實有人已認為油價漲到目前的價位，中期線再往上的空間有限，因而也有人積極在創低價位後，逢低開始布局。