吳姓男子去年3月因想吃鵝肉，便跑去台灣大學醉月湖，勒死其中一隻可愛的大公鵝，冷血拎脖帶離，經師生察覺鵝失蹤並追查全案才曝光。而吳男還辯稱，抓回家之後怕不衛生便請移工吃掉。台北地院審結，依動物保護法等罪，應執行吳男拘役50天，併科罰金6000元。可上訴。

回顧此案，2021年4月間有學生在論壇《PTT》八卦板爆卦及臉書社團《NTU台大學生交流板》發表「消失的鵝鵝真相」文章，指醉月湖的公鵝被殺了，經調閱監視器一查發現，一名附近居民於同年3月某日清晨4時58分被拍到空手朝醉月湖鵝的棲息地走去，而2分鐘後，該男把鵝從脖子拎住往外離去，把已明顯死亡的鵝放入紙箱中，騎乘腳踏車離去。並指該名殺鵝凶手是慣犯，經常來台大抓魚抓鴨抓鵝。

台大於同年4月10日前往警局報警，警方追查後鎖定嫌犯是一名年約40歲的吳姓男子，當日騎腳踏車在台大校園閒晃，凌晨將鵝裝箱帶走後，騎車從新月台出口離開台大，朝羅斯福路五段逃逸。

監視器拍下吳男手裡拎著一隻鵝離開醉月湖。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

案件經函送處理，吳男到案時供稱是在現場發現死鵝，但後來才改口是撿回一隻奄奄一息的公鵝，帶回家後怕鵝有細菌不敢吃，才請移工吃掉。

台北地院審理時，吳男坦承犯行，法官認定吳男徒手抓住鵝脖致死，已經違反法規虐待與傷害動物的規定，此外又偷竊紙箱裝屍，審酌後依動物保護法與竊盜等罪，應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，另併科罰金6000元。可上訴。