傳納豆已可下床走動 侯友宜曝最新病況 12:352022/03/03 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 納豆腦出血緊急手術，目前在醫院休養。(圖／本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人納豆開刀傳已可下床走動 舅舅侯友宜：他一直在努力中(戴上容攝) 傳納豆已可下床走動 侯友宜：他一直在努力中 訂閱影音： 中時新聞網 藝人納豆1月因腦出血緊急開刀治療，外界十分關心，納豆舅舅新北市長侯友宜出席環狀線北環段北機廠CF680C區段標工程動土典禮表示，謝謝大家關心納豆，他會變得越來越好，他一直在努力當中。 納豆上月腦出血入院治療休養，之前傳出消息，恐暫別螢光幕一段時間，後續女友依依受訪透露，納豆已經可以下床走路、吃飯，左半身靈活，唯獨右半身因開刀需要花時間復健，但講話一切正常。 侯友宜受訪僅簡短表示，謝謝大家關心納豆，他會變得越來越好，他一直在努力當中。 借鏡俄烏戰火 侯友宜：台灣要團結 市長任期最後1年 侯友宜：今年永遠是做事年 #納豆 #開刀 #關心 #藝人 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 二二八75周年 侯友宜：包容歷史錯誤 04:102022/03/01 地方新聞 二二八事件75周年 侯友宜：包容歷史錯誤、攜手共創未來 17:332022/02/28 政治 拜登特派代表團訪台 侯友宜：感謝美國重視台海和平安全 11:042022/03/01 政治 14天新制教召訓練有多「硬」 蔡英文要去看 13:122022/03/02 政治 二二八事件75週年紀念追思會 盧秀燕：祈禱俄烏戰爭早日結束 13:502022/02/28 政治 金鴻醫材科技跨界合作 關心社區老人 04:102022/03/02 投資理財 屈中恆旅遊久坐又熬夜 「肛門流膿」險些引發敗血症 22:272022/03/02 娛樂 牙醫陪妻過年惹怒小三護理師 遭利刃刺胸慘死家門口 11:282022/03/02 社會 Selina勾小鮮肉返飯店全被拍 誇他「這舉動」聰明貼心 12:372022/03/03 娛樂 3月1日起微解封 侯友宜籲民眾228連假出遊勿忘防疫 11:002022/02/27 生活 侯友宜最新民調曝光 這黨鹹魚翻身變成「新北最大黨」 19:142022/03/02 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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