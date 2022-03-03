藝人納豆開刀傳已可下床走動 舅舅侯友宜：他一直在努力中(戴上容攝)

傳納豆已可下床走動 侯友宜：他一直在努力中

藝人納豆1月因腦出血緊急開刀治療，外界十分關心，納豆舅舅新北市長侯友宜出席環狀線北環段北機廠CF680C區段標工程動土典禮表示，謝謝大家關心納豆，他會變得越來越好，他一直在努力當中。

納豆上月腦出血入院治療休養，之前傳出消息，恐暫別螢光幕一段時間，後續女友依依受訪透露，納豆已經可以下床走路、吃飯，左半身靈活，唯獨右半身因開刀需要花時間復健，但講話一切正常。

侯友宜受訪僅簡短表示，謝謝大家關心納豆，他會變得越來越好，他一直在努力當中。