在能源、汽車、金融甚至科技類股全面性上揚之下，日股3日開高走高，早盤結束時，日經指數收26608.21點，漲215.18點或0.82%。東證收1883.59點，漲23.65點或1.27%。

三木證券認為，聯準會升息態勢愈來愈清楚，現在的不確定性因素則落在俄烏情勢，以及油價上漲所帶來的影響。

國際油價屢創新高，能源族群是日經表現最好產業，一度上漲3.59%。金融股也漲2.64%，是因為全球長期債息止滑回升，銀行業者獲利可期。

汽車類股也表現不錯，除日圓走貶增加海外銷售競爭力外，美國福特汽車傳出，要將電動車業務獨立出去消息後，福特股價收盤超過8%也激勵日本同業。

馬自達漲4.94%，三菱汽車漲4.61%，豐田也漲0.81%。

日本半導體廠商，東京威力科創漲1.01%，瑞薩電子也漲1.84%。另外，任天堂漲2.16%，索尼也漲1.34%。

不過，日本最大廣告商電通卻跌2.94%，快時尚大廠迅銷也跌0.87%。