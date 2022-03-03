台大校園徵才本周六啟動，根據一零四旗下104人力銀行統計，3月全站工作數已達98.6萬個，再攀歷史新高，其中，52.8萬個工作數歡迎畢業生，約占全體徵才市場的54％。此外，有20多萬名大學畢業生踏出校門，其中15萬名是人文類及社會類的文科生，一向被認為台灣文科生薪水不如理科生，104人力銀行調查報告指出，中長期職涯文科生並不會輸給理科生，近期更有望搭上缺工大潮而減降「弱勢群體」的壓力。

由於缺工潮來臨，今年的畢業生就業更有機會，3月104人力銀行線上全體工作數已逼近百萬大關，再創新高，104人力銀行公共事務部協理張雅惠指出，目前約有15％的工作限定科系，其中，10.8％限理工科、4.2％限文科生，新鮮人求職應放寬科系限制，勇闖另有85％的工作不限科系，仍有機會與理科生競逐職場門票。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇認為，若文科生求職固守科系限定、或停滯學習，不拋開科系束縛將難上工，主要文科生相關科系中，管理、法政、大眾傳播、藝術、外語、遊憩與運動、文史哲平均每名畢業生分不到1份工作。另外，文科生起薪連續10年低於理科生，統計2020年大學畢業生第一份工作起薪文科生為3萬元，理科生為3.1萬元。

但翁維薇表示，雖然文科生初入職場時相對理工科劣勢，不過，10年來起薪持續追趕理工科，2010年理科生起薪29500元、文科生27100元，兩者差距為2400元，到了2020年理科生起薪31458元、文科生30050元，兩者差距縮小到1408元；10年來，文科生起薪成長11％，幅度大於理科生的7％，文科生人文涵養的軟實力，以及聘僱彈性逐漸受到企業重視。

同時觀察文科生畢業十年之後的發展，外語、社會心理、財經、遊憩與運動學群，高比例進入電子資訊、軟體、半導體業、一般製造業等含金量高的產業，同享產業獲利。文史哲學群和藝術學群不再只是從事教育輔導、文字編譯、或行政總務，漸多跨足至市場需求更高的行銷企劃、專案管理類職務，成為企業的關鍵人才之一。

而且有46％企業曾聘文科生擔任科技及技術職，其中，16％因對方有相關工作經驗、7％有相關專業、23％雖然沒有相關的工作經驗和專業但可從零教起；多數擔任操作技術維修、生產製造品管衛環類職務，較少擔任研發。

若依產業與公司規模，軟體網路、電子通訊曾聘僱文科生比例為70.2％、電子資訊及半導體55.4％比例最高，願意用文科生填補技術工程職。