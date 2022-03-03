A-Lin睽違4年即將推出新專輯。（索尼音樂提供）

A-Lin睽違4年即將推出全新專輯， 繼先前推出的2首單曲〈盡情旋轉〉、〈ROMADIW〉後，近日再釋出情歌大作〈我怨〉，這首歌由金曲、金馬雙料得主艾怡良所創作，這也是歌壇兩大天后A-Lin和艾怡良首次夢幻合作！艾怡良表示當初完成〈我怨〉時，和經紀人第一個想到的合作對象就是A-Lin，直說在製作Demo時，心裡便暗自決定不會再唱這首歌，只想趕快把它賣掉，足見此曲高難度，而A-Lin聽完歌曲後，也直呼：「太難了，唱這首歌要有8個肺耶！」

〈我怨〉描述當愛變成怨，戀人從相愛走到相殺的歷程，並表達出了女性的糾結和覺醒，情緒濃郁，黯黑闡述出女人在親密關係裡的尊嚴與哀怨，讓A-Lin在錄音時一度入戲太深，陷入低靡情緒久久無法抽離，經歷撕心裂肺的痛苦拉扯，才終於完成。

艾怡良表示這首歌寫的正是自己，「有時候你遇到喜歡的軀殼，卻發現你再多的喜歡也沒辦法抵抗對自己的不信任，甚至埋怨。很多感情談到後來，就是從快樂到痛苦，從希望到失望，從期待到放棄的過程而已， 剩下這樣而已」。為了演繹到位，A-Lin下足功夫，在錄製的過程中，花了非常多的體力與時間，唱得筋疲力盡，痛得苦不堪言，不斷將人在愛裡負面的情緒灌入歌曲，撕心裂肺的投入，最終將歌曲意境那股深層壓抑在心底的哀、傷、痛、裂、離徹底宣洩出來。