明晟指數公司（MSCI）今（3日）宣佈，鑒於俄烏局勢導致俄羅斯股市暴跌、交易所多日休市，全球投資者無法出售所持俄羅斯股票，MSCI決定將俄羅斯股票從其新興市場指數中剔除。

MSCI 表示，MSCI俄羅斯指數將從新興市場重新分類為獨立市場。這一決定將在所有MSCI指數中一步到位實施，生效時間為2022年3月9日收盤後。

無獨有偶，富時羅素（FTSE Russell）也宣布，鑒於歐盟、英國和美國對俄羅斯實施的制裁升級，決定將俄羅斯股票從其指數中剔除的計畫。

富時羅素公司表示，自3月7日開盤起，俄羅斯的股票將從所有富時羅素股票指數中被刪除。

2月28日，MSCI與國際機構投資者就俄羅斯股票市場的可及性和可投資性展開諮詢。絕大多數市場參與者確認俄羅斯股票市場目前不可投資，俄羅斯股票應從MSCI新興市場指數中剔除。

俄羅斯央行網站聲明顯示，莫斯科交易所3月2日繼續暫停交易。至此，莫斯科證券交易所已連續3日暫停股票交易，為1998年10月以來因特殊情況而停牌時間最長的一次。