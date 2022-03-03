今年度學測數A滿級分全國僅789人，比例不到1％，造成考生、家長與大學端的恐慌。國教行動聯盟(國教盟)表示，如此不只讓考生無所適從，大學校系組更恐怕無法找到適合的學生，造成申請入學招生制度的不穩定，為此大考中心必須改進，而相同情況如再發生，大考中心主任更應下台負責。

國教盟今(3)日召開記者會，國教盟副理事長陳國祚表示，以數據顯示，從108學年度起，各年學測數學科滿級分的比例分別為5.82％、11.22％、1.26％、0.98％，皆沒有落在大考中心設定的2％到5％內，計分情況不穩定。

陳國祚提到，經分析，發現出自於學測計分不穩定，使得各校系組申請入學通過一階篩選的決定性科目常有變化。以109學年度台北醫學大學醫學系（公費生）為例，決定科目很平均，國英數自都很重要，但到了110學年度，因為數學太難，於是國文成為主要決定的科目，「那是台北醫學大學醫學系所期待的嗎？」

陳國祚也指出，在整理110學年度資料後發現，109學年度申請台大地理系要排名大約1200名通過一篩，但110學年度只要排名大約8000名就能通過；而108學年度申請陽明交通大學光電工程，大約排名10000名就能通過，但110學年度則排名大約4000名便通過。不穩定的計分機制，導致常常發生「高分低就」的情形。

林姓家長表示，孩子適應屆高三考生，平時在校成績不錯，也都很努力準備升學資料，但今年數Ａ太難，考完並在看到成績後，大失信心，日夜焦慮恐因此無法考上理想學校，甚至還找上心理醫生求診。

林姓家長說，教改升學制度一日三變，孩子好比白老鼠，面對考招制度無所適從，只能自己摸索，但同樣的，家長、老師還有大學教授也是同樣不了解，不穩定的計分機制，已釀成社會恐慌。

國教盟監事長王立昇則說，目前看來，只有107學年度的學測數學達到大考中心的設定目標，接下來不是太簡單，就是太難，難易度嚴重不穩，為此大考中心應徹底檢討，若明年再發生類似情事，大考中心主任應下台負責。