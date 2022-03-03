0303全台停電 周春米：台電應專案賠償3月電費減免。本報資料照

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

今全台灣無預警停電，台灣從南到北都傳出災情，民眾的陳情抱怨不斷。民進黨立委周春米表示，台電應主動提出3月份電費減少及免除方案，政府及相關單位必須承擔起民眾的不便與損失。

周春米強調，去年底北市停電事故，台電原先願意賠償每小時一元予受災戶，直至民怨爆發才改為專案補償，台電應該記取教訓，將心比心，補償並回饋予使用者，平息民怨。

周春米表示，0303全台大停電，是因為興達發電廠事故所致，台電除了釐清原因、修復解決之外，對於民眾因瞬間停電造成的損失。

她說，縣內加工出口區、工業區的廠商因為瞬間停電、復電，製程遭遇極大的損失，因此，台電除了應該開出窗口，了解廠商的受損情形，更重要的，接下來務必穩定供電，不容許分區停電，以免造成廠商更大的損失。

周春米指出，瞬間停電讓民眾措手不及，造成營業、交通、生活等全面性影響，不同於一般情況下，事先的停電通知，民眾有時間準備，光是屏東縣就是全部33個鄉鎮市都有停電的情形，影響擴及62萬戶，甚至連供水都因停電而停止，影響屏北10個鄉鎮之多。

周春米強調，台電公司針對事故原因以及責任歸屬等程序，必須儘快進行。但同時間，也應該儘速研擬賠償措施，辦公室也發文要求台電同步擬定0303大停電的電費賠償、減免方案。