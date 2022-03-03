交通部為台鐵提高台鐵經營效能及競爭力，讓台鐵永續經營、財務體質健全， 擬具「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，共計23條，今（3）日上午行政院院會向行政院長蘇貞昌報告。

交通部說明，台鐵公司條例草案包括：組織、營運、治理、資產、債務、進用、保障、身分、福利、建設、重置、購置、稅捐、補貼、開發、實施。

組織方面，第1、2、9條，明定由交通部獨資經營，企業化經營；營運方面，第3、4、8條，業務範圍、分公司或分支機構設立彈性、報部事項；治理方面，第5至7、11條，董事會組成、董事會及監察人之職權、總經理條件；資產方面，第9條資產及取得方式；債務方面，第10條，既存短期債務 之處理方式（設置基金）；進用方面，第12條，從業人員進用及管理依據；保障方面，第13、17條，現職人員轉調公司原則及慰助金加發、舊制退撫金、退撫新制任職、年資經費處理；身分方面，第14至16條，轉任人員任用權益、安置轉調規定及公司轉調人員方面，既有權益保障；福利方面，第18條，提撥職工福利金公司設置條例草案架構；建設、重置、購置方面，第19條，台鐵公司營業所需鐵路基礎設施之建設及重置、車輛購置、維護等所需費用之處理方式；稅捐方面，第20條，公司經營所需土地及房屋之優惠稅率公司設置條例草案架構；補貼方面，第21條，配合政府政策任務所造成之營運虧損，由政府負責補貼；開發方面，第22條，資產開發彈性；實施方面，第23條，條例施行日期，由行政院定之。