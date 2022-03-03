美國《華爾街日報》報導，對新冠疫情「零容忍」的中國，正積極探索放鬆管控的方法。知情人士透露，中國官員正研究仿照冬奧期間採取的措施，使用「旅行泡泡」，收集新的抗病毒藥物數據，並為未來國產mRNA疫苗在國外物色基地。

兩名知情人士表示，新冠控制措施或明年春季前不會放鬆，但試點開放措施最早或今年夏季會在一些城市落地。

據稱1月以來，負責交通、海關和邊境管理部門的官員受命探索調整新冠管制政策，而調整最終或上報最高領導層。惟放鬆管控的方法和時間表非固定，或根據未來情況調整，例如出現新的病毒變種。

至於其他正在考慮的開放提議，有知情人士透露，其中包括對完全接種疫苗的國際旅客免除隔離、對國際學生採取特殊入境安排。

中疾控流行病學前首席科學家曾光日前發文表示，「動態清零」是中國在特定的時期內選擇的防疫對策，不會永遠不變；他認為在不久的將來，一定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。