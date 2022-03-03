立委馬文君（馬文君服務處提供）

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

蔡英文總統前天才與八大工商團體理事長會面時，當場保證到2030台灣絕不缺電，就算中午日間用電尖峰也已不再是問題，甚至用電還有餘裕。國民黨立委馬文君表示，此話一出72小時不到，全台出現用電不穩大停電，似乎狠狠打了總統的臉。

馬文君指出，台灣用電吃緊，為了包裝台灣不缺電的外衣，迫於無奈移緩濟急，故意針對工業用電減電先開刀，不敢碰民生用電節電，就是想讓民眾對缺電問題無感，為的就是「繼續騙」。

馬文君表示，蔡政府為實踐非核家園神主牌，與國際背道而馳調整能源配比，從「點亮台灣」變成「缺電台灣」，除了綠能供應不足，還將高達一半的能源配比單押「天然氣」身上，現在「民生缺電」問題正式浮出檯面，以後還會有「電價大漲」、「高排碳」等問題接踵而來，政府再不「誠實面對缺電危機」，只怕電力天天充滿著不確定性與風險，高用電量的科技大廠都不得不用腳，離開台灣這缺電的國度。

國民黨立委李貴敏也表示，近年跳電、停電已成為常態，加上事故頻傳，究竟是管理不善、設備老舊？還是政府發動台電調配大戶用電、區域限電，甚至取巧降載供電；意圖瞞天過海規避大規模停電危機，卻導致長期供電不穩造成的惡性循環？

李貴敏說，電力需求逐年增長是不爭的事實，民進黨政府卻以口號治國。能源轉型、綠電減碳等進度落後、電力缺口無解。能源藍圖漏洞百出。也難怪跳電、停電事故一波接一波，難不成缺電問題也要民間自行搞定？