2022全中運前夕，開發金控舉辦一場「網球小飛象表演賽」，召集五位中華開發文教基金會培育計畫中12到18歲青少年網球小將齊聚一堂，與開發金控的高階主管與員工切磋球技，不僅提供選手們展現球技的舞台，更邀請開發金控行銷長賀龍（Gabriel Heredia）與中華開發資本資深副總張立人擔任小選手的「人生導師」，鼓勵球員努力全面提升競爭力，分享以網球專長申請國外獎學金的經驗。

開發金控透過文教基金會長期培育音樂、藝術、體育等各領域人才，「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫支持具備特殊潛能的學童，一路陪伴孩子們踏實築夢。文教基金會也透過不定期舉辦成果展，讓集團成員看見孩子們的努力，讓孩子在技藝展現中獲得自信。

本次表演賽邀請的選手都有不錯的成績，女子18歲組鄭筑云曾獲全中運女子個人雙打及女子團體雙料冠軍、女子12歲組柯雨岑現居全國排名第一，男子16歲組黃政閔與劉強森並列全國第六名，劉強森即將於四月代表台灣參加世青台維斯盃比賽。

「看到這麼多年輕好手，彷彿看到自己年輕時代的熱血樣貌，十分振奮！」開發金控行銷長賀龍（Gabriel Heredia）透露，大學時代曾為阿根廷國家代表隊選手，並以優異的網球專長申請進入美國大學；「網球」是影響自己人生最重要的運動，當年就是藉由「網球」培養了個人競爭力與自律性，開啟培養行銷專業的契機。賀龍勉勵這群小球員們應該設定更大的目標，不管未來要走向職業賽，或是出國打大學校隊，都非遙不可及的夢想。

「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫持續開放徵件，邀請各界伯樂挖掘有天份的學童，支持孩子們發展潛能，學習一技之長，走出屬於自己的一片天。