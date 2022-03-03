近日有有心人士假借工研院的名人效應，盜用並篡改其照片，以張冠李戴、魚目混珠的方式，透過不實廣告宣稱與工研院技術合作，販售「穴灸治眼儀」及「磁療降糖儀」等來路不明的醫療產品。此不法行為不但詐騙消費者，違反我國刑法、公平交易法，以及民法等相關規定，同時也侵害工研院的相關權益。

工研院3日召開不實廣告澄清記者會，鄭重聲明已採取三大行動捍衛正義，包括通知源頭阻擋詐騙廣告、採取法律行動報警處理，發布澄清公告，避免消費者持續受害。工研院面對不法行為絕不寬貸，提醒消費者切勿受騙，以保障自身權益。

2021年11月起，工研院陸續在臉書網頁發現有會員帳號連結「一頁式廣告」方式，不實宣稱與工研院之技術合作關係，並冒用工研院董事長、院長、院士們等照片，販售來路不明醫療產品，經查，不肖業者係以「一頁式廣告」方式，向美國及中國大陸網域公司註冊、取得網址，提供消費者連結「一頁式廣告」之網址後訂購詐騙產品；並透過臉書帳號露出宣傳，吸引更多消費者，連結「一頁式廣告」之網址後訂購詐騙產品。

工研院法務長王鵬瑜指出，上述廣告係擅自盜用並剪接工研院發布的活動照片及工研院商標，以假亂真欺騙消費者，除構成侵害工研院著作權及商標權外，亦侵犯照片中之工研院董事長、院長及院士們的肖像權，並構成詐騙消費者，其行為已違反我國刑法、公平交易法，以及民法等相關規定。王鵬瑜表示，工研院已採取三大行動捍衛正義，嚴正警告不肖廠商，保護消費者權益：一、通知源頭（網域公司、臉書），阻擋詐騙廣告，二、採取法律行動，向地檢署、調查局及保二總隊報案，三、發布澄清公告，避免消費者持續受害。民眾除了可以上網查詢工研院官網澄清說明外，亦可洽詢客服專線：0800-45-8899求證，同時也可通知警政署165全民防騙網，避免受騙上當。

工研院委任律師陳一銘（萬國法律事務所）表示，近年來「一頁式廣告」的詐騙猖獗，此次有心人士更明目張膽利用工研院活動照片、商標及相關人員照片來混淆民眾視聽，手法極為惡劣，且對工研院聲譽影響甚鉅。為維護工研院及民眾權益，工研院已委請專業律師協助，並已採取一切必要手段追究上述「一頁式廣告」詐騙，絕不姑息。