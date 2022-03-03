歐盟周三表示，已經禁止7家俄羅斯銀行，要求排除在SWIFT全球銀行支付通信系統之外，但是名單中排除了主要處理能源業務支付的銀行。顯見歐盟仍忌憚於俄羅斯的能源供應。

俄羅斯的第二大銀行VTB銀行、Otkritie銀行、Novikombank、Promsvyazbank、Rossiya銀行、Sovcombank，以及VEB，都將有10天的緩衝期，以結束其在SWIFT的業務。

總部位於比利時的SWIFT是全球金融交易的主要訊息傳遞中心和系統，美國、英國和加拿大在上周六紛提出逐出俄羅斯銀行的呼籲，但沒有指明哪幾家銀行該被禁止。

SWIFT在聲明中表示，按照歐盟監管單位的要求，這7家俄羅斯銀行從3月12日起斷絕與SWIFT的連結。

西方國家將俄羅斯銀行從SWIFT除名，被視為是有力的制裁工具。

然而俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)以及天然氣工業銀行(Gazprombank)並沒有在制裁名單上，它們都是處理俄羅斯石油和天然氣出口和支付業務的主要管道。儘管俄烏戰事激烈，但歐盟目前仍持續購買俄羅斯的能源。

然一名歐盟官員指出，該兩家銀行仍面臨其它的制裁措施。該官員表示，不可能對一家銀行僅允許能源相關的交易，而禁止其它的交易。

SWIFT處理著全球七成的轉帳工作。歐盟官員表示，儘管中國已經建立了自己的系統，俄羅斯也有自己系統，但規模仍小。

但是銀行仍有變通辦法，銀行可以透過雙方的傳真機或雙邊的通訊系統，較原始地進行交易。