浪浪阿美被清潔隊員撞成重傷，救援人士李小姐相當不捨。（陳淑娥攝）

遭彰化清潔隊員撞傷 流浪狗「阿美」皮開肉綻、生命垂危。

台中市狗狗救援人士李小姐3日在豐原控訴彰化縣大村清潔隊員撞傷流浪狗「阿美」，造成阿美肚皮大面積皮開肉綻，目前生命垂危，痛斥身為公家機關人員卻傷害可憐的流浪狗，該單位想息事寧人，要求彰化相關單位正視問題。劉姓清潔隊員強調，絕非故意，願意負擔所有醫藥費，

李小姐說， 彰化大村清潔隊劉姓隊員3月1日下午將流浪狗運往收容所後，回程經過現場，竟撞傷輾壓阿美，從畫面看起來不像是不小心，質疑是故意。

李小姐表示，阿美被撞擊到時，有人通知她到場救援，她用被子將狗包起來，因大面積受傷，很多醫院都不收治，只好驅車到豐原醫治。由於阿美肚皮大面積皮開肉綻，左腳粉碎性骨折，可能要截肢，醫生有擔心會有敗血症，這一周是關鍵期，希望阿美能撐過去。

李小姐說，流浪狗也是一條生命，沒有流浪狗想要流浪，痛斥身為公家機關人員卻傷害可憐的流浪狗，該單位想息事寧人，要求彰化相關單位正視問題。

劉姓清潔隊員出面表示，當天是執行送流浪狗的任務，將兩隻民眾通報的流浪狗，送到流浪動物之家，結果離場時許多山區的流浪狗突然整群出現，往車子旁邊衝，當時有一隻白狗對著車子狂吠，他繞過去後忙著從後視鏡注意白狗，才會一時疏忽沒注意到有隻黑狗已經跑到車前，才會不慎輾過。

他強調，絕非故意，當下有下車趕緊向收容所獸醫師求援，請獸醫師幫忙處理，但獸醫檢視後表示傷口太大，需要送專業獸醫院治療，他也有表示救狗要緊，願意負擔所有醫藥費，當下就把狗送獸醫院；若有造成愛狗人士誤會，他向社會大眾致歉。

大村鄉公所清潔隊長蘇世賢則說，劉姓清潔隊員在隊上任職14年，平時認真負責，算是很優秀的同仁，這次他不慎撞到流浪狗，內部也會再做調查、了解，若有違法的部分就會究責，該負起的責任也會負責，造成社會誤解很抱歉。未來會再加強教育宣導，提醒同仁開車要更小心，謹慎注意周邊狀況。