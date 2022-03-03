來台訪問的美國前國務卿蓬佩奧（如圖）3日受邀出席外交部長吳釗燮的午宴款待。（張鎧乙攝）

頒授蓬佩奧勳章 蔡英文預告台美經濟對話將再召開

蔡英文總統今天上午頒授美國前國務卿蓬佩奧「特種大綬景星勳章」，預告過去兩年連續舉辦的「台美經濟繁榮夥伴對話」，今年也預期將再次召開。對於任內解除對臺交往限制與推動臺美高層互訪，蓬佩奧則表示，這些都是非常正確且合適的決定，符合臺美利益，並有助於持續深化雙邊關係。

蔡英文表示，很高興歡迎蓬佩奧率團來訪，親身見證臺灣人民的友善和熱情，以及對民主自由的堅持。透過頒贈「特種大綬景星勳章」，除了表彰蓬佩奧對臺美關係的貢獻，她也要代表臺灣人民，表達最深的感謝。

她說，蓬佩奧不僅長期支持臺灣的國際參與，在任內更為臺美關係帶來了許多突破。包括解除對臺交往限制、對臺軍售常態化，以及臺美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方的互動合作。在他支持之下，臺美在區域民主治理、經濟、教育，以及公共衛生等多項領域，也建立了對話機制。像是「臺美經濟繁榮夥伴對話」，在過去兩年連續舉辦，今年也預期將再次召開。

蔡英文表示，在去年臺美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議復談之後，我們期待透過現有的機制，加強臺美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓臺美經貿關係可以更緊密。

近來，面對烏克蘭情勢發展，她說，臺灣也和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。就在幾天前，我們也啟動了對烏克蘭的人道救援。臺灣和美國共享民主自由價值，我們也希望，未來臺美可以共同寫下更多民主成功的故事。

她認為，像蓬佩奧這樣的美國好友來訪，都充分展現出臺美之間深厚的情誼。還說，蓬佩奧在臺灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立刻引起許多關注和討論，希望未來常常來訪，「我們一起繼續為深化臺美關係努力」。

蓬佩奧在受勳後致詞表示，他在美國時，就一直關心著臺灣的人民，他知道臺灣人民都是非常善良、熱情，而且愛好自由的。他認為，領導者必須提供給人民自由、繁榮及穩定的生活，很高興蔡總統做到了，也非常高興看到臺灣有這麼好的領導人。

他強調，我們不應該將自由視為理所當然，尤其是看到近來歐洲所發生的事情，就可以知道，自由需要愛好和平的人持續與共同合作來維護。

談到其任內解除對臺交往限制與推動臺美高層互訪等措施，蓬佩奧表示，這些都是非常簡單、正確且合適的決定，這不僅是跨黨派或政治的，更是美國的承諾，同時也符合臺美利益，並有助於持續深化雙邊關係。

他強調，若沒有捍衛自由的決心，或對破壞自由與人權的行為不聞不問，無異於給予那些試圖破壞自由的人造成傷害的機會。他相信在蔡總統任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會持續與臺灣站在一起。對於臺灣政府與人民對烏克蘭的協助與貢獻，他也表達由衷感謝之意。

今日在場觀禮者的有蓬佩奧的夫人蓬蘇珊、前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春、「宣揚美國價值」政治行動委員會執行主任李察森等人。