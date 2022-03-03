台鐵新營=金崙站間，今日上午9點18分因受台電跳電事故影響，電車線無電。不過台鐵表示11點半已經恢復行駛。

台鐵表示，自11點30分起，新營=金崙間全部恢復供電，該區間列車恢復行駛。截至11點30分止，總計影響36列、2376分、旅客4185人。

跳電之後台鐵局成立一級應變小組，並啟動新營=枋寮站間公路接駁機制，請各車站加強播音疏導旅客，趕時間旅客改搭其他交通工具。