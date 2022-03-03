台鐵「新營=金崙」11點半恢復行駛 4185旅客受影響 13:032022/03/03 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵( Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵新營=金崙站間，今日上午9點18分因受台電跳電事故影響，電車線無電。不過台鐵表示11點半已經恢復行駛。 台鐵表示，自11點30分起，新營=金崙間全部恢復供電，該區間列車恢復行駛。截至11點30分止，總計影響36列、2376分、旅客4185人。 跳電之後台鐵局成立一級應變小組，並啟動新營=枋寮站間公路接駁機制，請各車站加強播音疏導旅客，趕時間旅客改搭其他交通工具。 全台大跳電 台鐵新營=枋寮站間電車停駛 台鐵舊山線力拚2025年復駛 朝鐵馬先行、鐵道復駛方向推動 # 全台大停電 #停電 #災情 #台鐵 #新營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵「鳴日廚房」將啟航 美食＋鐵道打造疫後行銷新亮點 11:062022/03/02 生活 台鐵號誌搞烏龍 速限被提高10公里 局長：已修正、無安全問題 12:072022/03/02 生活 移動的五星餐廳 台鐵鳴日廚房30日啟航 04:102022/03/03 財經要聞 政院明擬通過台鐵公司化草案 送立法院審議 19:002022/03/02 政治 美聯準會緩解升息憂慮 美股大幅收高 道瓊漲596點 05:522022/03/03 財經 為求復合竟將女友關摩鐵軟禁11小時 男大生遭判刑7月 15:212022/03/02 社會 台中41萬餘戶大停電 經復電送電仍有近11萬餘戶 11:022022/03/03 生活 醉漢深夜到鐵軌上排石頭 被逮辯：什麼都不知道 11:192022/03/02 社會 台鐵公司化今審議 工會批債務黑箱 04:102022/03/03 生活新聞 111學測5標、各科累計人數看這裡 數A 15級人數低於1％ 13:502022/03/01 新消息 2022「保險龍鳳獎」頒獎－國泰11連霸 畢業生最嚮往 04:102022/03/02 金融．稅務 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。