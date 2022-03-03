《子彈列車》亞倫強森（右）和布萊恩泰瑞亨利。（索尼影業提供）

《子彈列車》喬伊金。（索尼影業提供）

動作片《子彈列車》2日晚間釋出首支預告，該片由日本知名暢銷推理小說《瓢蟲》改編，描述布萊德彼特特（Brad Pitt）領銜主演的殺手「瓢蟲」，對上喬伊金（Joey King）飾演殺手「王子」、亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）飾演「蜜柑」和布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）飾演「檸檬」的水果殺手搭檔，各自因著不同目的，卻又彼此互相連結出現在日本搭上了同一班高速鐵路列車，究竟這輛殺手滿座的列車會擦出什麼火花，7月14日大銀幕見真章

預告中可以看見導演大衛雷奇（David Leitch）擅長的搞笑兼動作戲碼，不論是開場布萊德彼特和布萊恩泰瑞亨利在靜音車廂中，以既風趣又不失禮貌的方式對打互動，或是布萊德彼特與亞倫強森一遇到列車乘務員便停下手腳，待她離去後再展開激鬥，充滿不少趣味動作場面。不僅如此，預告也可看見多位重量級卡司，除了曾在超級盃中場秀表演過的波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny），還有多次獲奧斯卡提名的演技派男星麥可夏儂（Michael Shannon），及日本奧斯卡影帝真田廣之同場飆戲。

【子彈列車】首支預告 - 7月14日（週四）電影院大銀幕讓子彈飛

擔任動作指導的葛雷芮曼特也大讚小布：「布萊德彼特靠自己完成了95％的動作對手戲，他就像天生的運動員一樣，真的做得很好！」導演大衛雷奇也表示：「能請到布萊德彼特這位炙手可熱又帥氣的奧斯卡金像獎得主來演出，才能吸引到這麼多優秀的人才。」該片7月14日在台上映。