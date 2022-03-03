澄清醫院耳鼻喉科醫師郭哲宏呼籲民眾保護好耳朵，其中常見的突發性耳聾，千萬不可輕忽，應提早求醫。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一位43歲的男性機械操作員，5年前左耳出現耳鳴而求診，經醫師診斷為「單側突發性耳聾」，沒想到最近右耳又聽不到聲音，並伴隨頭暈。澄清醫院耳鼻喉科醫師郭哲宏表示，處於長期工作或精神壓力大，或是三高病患，容易造成「突發性耳聾」，是該男子先後兩耳都發生問題，也建議積極治療及詳細檢查。

該男子並無特殊疾病與不良嗜好，五年前因左耳耳鳴而求醫，未料因近期家庭與工作的雙重壓力，男子長期難以入眠，起初3到4天內耳鳴，有一天一覺醒來，發現原本正常的右耳竟聽不到聲音，並伴隨頭暈，先到住家附近診所看過，建議到大醫院做詳細聽力檢查與治療。

郭哲宏表示，該男子經檢查並排除患有聽神經瘤的可能後，診斷右耳為嚴重「單側突發性耳聾」，安排住院一週，施打靜脈類固醇，並且進行耳內注射手術，穩定改善出院後，轉為口服類固醇，並重回職場。

郭哲宏表示，聽力障礙或耳鳴，是耳鼻喉科門診常見的臨床病症，對於一般所稱的突發性耳聾，有其診斷的標準，指72小時內，至少出現連續3個音頻大於或等於30分貝的感音性聽損。而雙耳皆曾發生突發性耳聾在臨床上亦時有所見。

郭哲宏表示，目前導致突發性耳聾的成因未定，在臨床上的經驗中，其觸發的可能因子包括：內耳血管病變、內耳損傷、病毒感染、自體免疫疾病、新陳代謝疾病，或是精神壓力過大，都有可能導致突發性耳聾。

目前除了類固醇治療外，另外經醫師評估後，亦可輔以PRP高濃度血小板血漿（Platelet-rich plasma）耳內注射，做多元的新式治療方式的選項之一。

3月3日是國際愛耳日，郭哲宏表示，民眾若出現耳鳴、耳閉塞感，單邊聽力不清楚，以及輕微頭暈症狀時，千萬不能掉以輕心，錯失治療期有可能對聽力造成不可逆性的傷害，甚至恐因突發性耳聾而永久喪失聽力。