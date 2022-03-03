俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，今天奪下開戰以來首座重要城鎮刻松。美國戰研智庫指出，俄軍接下來除對烏國首都基輔採圍城外，對其他大城恐都是強攻。

「紐約時報」指出，俄軍在烏國南部取得開戰以來最大斬獲。刻松（Kherson）淪陷後，烏克蘭整個黑海沿岸盡落俄軍之手，世界其他地方過來的海運會被切斷。俄軍還包圍另一重要港市馬立波（Mariupol），若馬立波淪陷，俄軍與烏東親俄民兵就能對烏國東南部的烏軍完成合圍。

● 俄軍休整3天 持續包圍基輔

美國智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）最新的俄烏戰況分析指出，俄軍在2月27日到3月1日休整後，今天恢復在烏克蘭首都基輔西側外圍的攻勢，不過沒能拿下更多土地。

俄軍在基輔方面的作戰，很可能會把重點擺在包圍，即一面從基輔西側、另一面從基輔東北的切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇米（Sumy）2城過來，最終完成圍城。

過去48小時在基輔北面的俄軍車龍，很可能已增援至基輔西北近郊展開攻勢的俄軍，不過ISW研判，俄軍接下來幾天的優先要務最可能還是包圍，而非直接攻城。

● 強攻哈爾科夫、馬立波等要地

在第2大城哈爾科夫（Kharkiv），俄軍今天恢復正面進攻並持續使用大面積攻擊武器，使平民傷亡與民用設施受損情況激增。俄軍地面部隊似從哈爾科夫東北側加開一個攻擊正面，而非包圍當地。

俄軍在烏克蘭南面的攻勢除拿下要地刻松外，也開始砲轟另一重要港市馬立波，可能想藉此逼對方開城投降省去攻城；俄軍也開始鞏固在另一南部大城札波羅熱（Zaporizhia）南側的陣地。

俄軍很可能在24小時內恢復對烏國南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolayiv）的攻擊，但暫未對黑海重要港市敖德薩（Odesa）構成立即威脅。

俄軍很可能想藉摧毀重大民間基礎設施與平民傷亡，逼迫馬立波投降；從克里米亞北上朝札波羅熱盡發的俄軍，在24到72小時內還不大可能切斷在頓巴斯前線作戰的烏軍退路。

● 西方估俄軍陣亡應超過5000人

隨傷兵與陣亡將士靈柩陸續運返回國，俄羅斯國防部今天首度公布24日開戰以來的俄軍傷亡，向國內交代。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）聲稱，目前俄、烏分別陣亡498人、2870人。不過一名西方情報高層官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），西方情報圈估計截至3月1日，俄軍陣亡應達5800人；另路透社根據烏克蘭軍方顧問指稱，俄軍陣亡人數應已超過7000人。