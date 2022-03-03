男子吳欽義2021年3月22日清晨突然嘴饞想吃鵝肉，想起台灣大學內的醉月湖中住著不少隻大肥鵝，竟趁夜色摸進醉月湖畔，抓走一隻大公鵝裝進偷來的紙箱帶走，過程中導致公鵝活活被勒死。由於明星鵝無故消失，驚動台大學生和民眾，消息迅速在網路上發酵，最後驚動警方介入偵辦，循線逮捕吳男。台北地院3日依違反《動物保護法》及竊盜罪合併判處吳男拘役50日，得易科罰金5萬元；併科罰金5000元，全案可上訴。

2021年4月間，PTT八卦版與臉書《NTU台大學生交流版》出現網友PO文，指出台大醉月湖最大的一隻明星公鵝失蹤，經調閱校園監視器畫面，居然發現一名男子趁夜殺死鵝後裝箱帶走。監視器畫面還顯示，男子拎著公鵝脖子離開醉月湖時，大公鵝頭部已垂下一動不動，似乎已斷氣。熱心網友隨即從男子身影辨識出吳男身分，並指稱其早有在台大校園抓魚抓鳥，把校園當成私人獵場的紀錄。

吳男勒死明星鵝，迅速引發公憤，警方查出吳男殺死大公鵝後，沿途順手偷走台大校園內另家餐廳放置在外的紙箱裝入死鵝，將箱子綁上腳踏車後，自台大新生南路側門離去。吳男落網後，坦承所有犯行，並供稱自己帶走公鵝後，又怕吃了不衛生，最後送給外籍移工煮食。