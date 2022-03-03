新博愛所為北市刑大舊址。（警方提供）

北市中正一警分局博愛路派出所，2月陸續搬遷至武昌街新地址，並在3日進行揭牌典禮，北市警局表示，原本的博愛路舊址，早於1958年便使用至今，諸多構造及設施老舊，因市刑大已於去年6月搬至新大樓，舊址經整修後由博愛所進駐，並於3日正式揭牌，期能持續服務民眾，守護轄區治安。

警方指出，博愛路派出所最早坐落於城中區（後整併為中正區）沅陵街上，因應該區經濟日益繁榮發達，1958年由警察局向臺灣銀行租借博愛路119號臺銀用地，至今已64年餘。因構造日漸老舊、現有空間已不敷使用。

適逢刑警大隊搬遷至重慶北路新大樓，基於空間活化效益，市警局將刑警大隊舊駐地B1至3樓空間，整修為博愛路派出所新駐地，提供派出所同仁更優質的辦公環境。

博愛路派出所搬遷工程，自2020年4月起籌備，整體工程於2021年12月16日驗收合格，今年1、2月完成消防安全設備查驗，另取得室內裝修證明，期間還歷經疫情三級警戒，在各方努力下得以在最短時間內完成。

北市警局長楊源明致詞時表示，同仁有新的辦公處所，希望未來將繼續努力為轄區服務，做好社區警政工作，共創更安寧、祥和的生活環境。