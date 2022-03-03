大陸《中國青年報》3日報導，「金色眼鏡蛇-2022」多國聯合演習人道主義救援減災演練在泰國舉行。因國際疫情影響，來自中國、美國、泰國、韓國等9國的90多名官兵，通過視訊連線方式參加演練。

據報導，中國軍隊主要參加「疫情背景下國際災害應對及軍民聯合救災」人道主義救援減災桌面推演，並與其他參演方就災害救援早期預警機制進行交流。中方派出10人的參演分隊，參演力量主要由陸軍第75集團軍抽組而成，多數具有重大演訓任務、中外聯演聯訓等參演經歷。

演練期間，來自聯合國人道主義事務協調辦公室、紅十字會與紅新月國際聯合會、泰國防災減災部等專業機構的9名軍地專家，向各參與國介紹「多國部隊標準行動程序」「東協災害回應機制」等國際災害應對的重要原則。研討交流中，中方參演隊員鄭炳乾圍繞中國疫情預警及防控機制，與參演人員進行了深入交流，得到一致認可。

桌面推演中，演練模擬泰國南部遭遇颱風和暴雨，導致嚴重的洪災、土石流等次生災害，人員傷亡和財產損失嚴重；多國部隊根據受災國意願，組成協調中心，指揮各國救援力量。參演人員隨機分配至6個討論小組展開討論，針對災情分析、後勤保障、醫療工程等情況展開協調部署，重點解決國際軍事援助、軍民救援協調和外國軍事資產管理等問題，擬制了科學、高效、專業的救援減災方案。

據了解，此次演習體現疫情形勢下中國參與地區防務安全合作的積極姿態，向世界各國展現中國軍人的良好形象，為應對國際災害和人道主義救援減災向世界傳遞「中國經驗」、分享「中國方案」。

「金色眼鏡蛇」是東南亞地區最具影響力的聯合軍事演習之一，1982年首次舉行，中國從2002年開始以觀察員身分參加「金色眼鏡蛇」演習，2014年首次派出實兵分隊參演。