興達電廠事故釀全台大停電 王美花致歉：聽說有「蹦」一聲

全台3日上午大停電，台電興達電廠副廠長蔡銘洲出面說明，他表示，停電原因是廠內一個設備故障，造成龍崎高壓變電所出現問題，導致整個南部地區電力供應出狀況。

蔡銘洲指出，目前已經在積極復電中，預估整個外部線路的電力正在逐步恢復，待其恢復好將電力送達電廠後，電廠會陸續啟動9部可以運轉的復電機組，如果一切順利，預估在1個小時內即可順利逐步發電。

對於上午一度傳出爆炸傳聞，蔡銘洲說，瞬間電力無法供應時，發電機組會保護跳脫，蒸氣釋放，這些聲音是蒸汽釋放造成。此停電事件沒有造成人員受傷。至於詳細原因，還在調查中。

至於網路瘋傳一段今早興達電廠機組冒出濃濃白煙的畫面，蔡銘洲證實是興達電廠設備，但強調該處並非出問題的開關廠，而是因跳電後連帶影響的燃煤機組設備，是瞬間跳電後，為保護發電機設備正常，會有蒸氣釋放，因剛好停電，所以抽風機無法運作，才導致現場煙霧瀰漫，目前電廠已投入200人搶修中。