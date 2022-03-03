全台今上午發生無預警大規模停電，台北市建國南路一段與仁愛路口的富邦金集團蔡家「起家厝」產險大樓也發生火警意外，濃煙從施工中的帷幕竄出，富邦金控回應，火勢已撲滅，無人員損傷或財務損失。

富邦金控解釋，該棟大樓是富邦產險大樓重建工程，由達欣工程公司統包，於今上午9點進行大樓5樓電梯門片拆除切割作業，不慎引燃電梯井內垃圾，先以自備滅火器滅火，惟火勢過大，於09：12通報消防隊支援，09：19消防隊到場接管現場、進行滅火，09：50撲滅火勢，無人員損傷或財物損失。