大陸工業和信息化部官方微信公號「工信微報」3日通報，近日，有網友和媒體反映部分網站在使用者流覽頁面資訊時，強制要求下載APP問題。工信部信息通信管理局對此高度重視，立即組織核查，並於日前召開行政指導會，督促相關互聯網企業進行整改。明令互聯網企業未經用戶同意不得自動或強制下載APP。

會議指出，隨著移動互聯網的快速發展，各類APP蓬勃興起，給用戶提供了豐富的應用服務。但部分資訊資訊、網路社區等網站在用戶流覽網頁時，頻繁彈窗推薦APP，要求下載APP才能查看全文、不用APP不能看評論等，妨礙使用者使用網頁流覽資訊，侵害使用者合法權益，群眾反映強烈。

會議要求，相關互聯網企業要堅持以人民為中心的發展思想，嚴格遵守相關法律法規要求，時刻把維護使用者權益和改善服務體驗作為贏得使用者的根本，自查自糾、立行立改，堅決糾正存在的問題。

在使用者流覽頁面內容時，一是未經用戶同意或主動選擇，不得自動或強制下載APP；推薦下載APP時，應同步提供明顯的「取消」選項，切實保障使用者的知情權、選擇權。二是無合理正當理由，不得要求用戶不下載APP就不給看，或者不讓看全文。三是不得以折疊顯示、主動彈窗、頻繁提示、降低體驗等方式強迫、誤導使用者下載、打開APP，或跳轉至應用商店，影響使用者正常流覽資訊。

相關互聯網企業表示，將認真落實有關要求，全面自查整改，依法合規經營，改進服務，提升使用者體驗，共同營造讓群眾放心滿意的移動互聯網應用環境。

工信部資通局將持續關注用戶反映的問題，加強APP監測檢測，指導督促互聯網企業切實維護好用戶權益。