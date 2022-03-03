興達電廠事故釀全台大停電，經濟部長王美花致歉。(取自中時新聞網直播)

興達電廠事故釀全台大停電 王美花致歉：聽說有「蹦」一聲

經濟部長王美花今年1月曾經在網路節目上賭雞排說不會缺電，但今(3日)上午9時許全台多地都發生大停電狀況，有網友在《批踢踢》發問「想問一下雞排去哪領？」，瞬間引發大批網友回應、討論，「政府連雞排都要騙是不是？」「雞：缺蛋有我、缺電又有我」、「可憐啊雞」。

停電事故發生後，許多網友都在《批踢踢》發問關於部長發雞排一事，像是「哪裡有可以打統編的雞排店」、「2300萬份雞排 會不會造成雞靈塗炭」、「雞排券去哪裡領」、「喜歡傳統雞排還是脆皮雞排」、「可以上街頭要雞排了嗎？」「2300萬份雞排 會不會造成大通膨」、「停電了，說好的2300萬份雞排要去那裡領？」等等。

其中有不少網友留言表示，「怎領？這我一定吃」、「政府連雞排都要騙是不是？」「進攻經濟部嗎XD」、「沒電能炸雞排嗎」、「雞蛋漲價 現在連雞肉都要缺肉了」、「可憐啊雞」、「美花姐我的要切不辣」、「會報統編的雞排嗎？」、「要切、胡椒灑多一點」、「結果打統編全民買單」、「雞：哭啊」、「缺雞蛋完要換缺雞肉了？」「不只缺蛋還要缺雞」。

對於今日發生的停電事故，經濟部已表示，今天早上9點07分發生了電力事故。當時的備轉容量率為24.61%，總電量充足。但是因為位於高雄的興達電廠開關場（類似電廠總開關）發生事故，導致興達的機組跳脫，進而影響龍崎高壓變電站，造成龍崎以南的發電機組都跳脫，造成瞬間供需失衡，引起停電事故。對於這樣的問題，經濟部及台電公司立刻成立應變小組，並表達深深歉意，

台電表示，電廠的啟動各自需要不同時間，水力已經發電，現在燃氣、燃煤跟現有的核能則會陸續啟動，燃氣一小時就可以啟動，燃煤要三小時才能啟動，到全部滿載也需時間，至於核能電廠部分，則要經原能會同意後才能啟動。造成國人不便，再次跟全國民眾致歉。

網友發問。(取自批踢踢)