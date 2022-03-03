航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關於榮儲查獲二級毒品走私案，在以裝飾品申報的進口水泥磚中，取出罕見的大麻膏5.169公斤，市價近新台幣3千萬元，由於數量稀少相當罕見，以精品包來舉例的話，就像是大麻界中的愛馬仕。（航警局提供）

航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關於榮儲查獲二級毒品走私案，在以裝飾品申報的進口水泥磚中，取出罕見的大麻膏5.169公斤，市價近新台幣3千萬元，由於數量稀少相當罕見，以精品包來舉例的話，就像是大麻界中的愛馬仕。（陳麒全攝）

航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關於榮儲查獲二級毒品走私案，在以裝飾品申報的進口水泥磚中，取出罕見的大麻膏5.169公斤，市價近新台幣3千萬元，由於數量稀少相當罕見，以精品包來舉例的話，就像是大麻界中的愛馬仕。（陳麒全攝）

圖為鄭姓犯嫌。（航警局提供）

圖為曹姓犯嫌。（航警局提供）

圖為許姓犯嫌。（航警局提供）

航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關於榮儲查獲二級毒品走私案，在以裝飾品申報的進口水泥磚中，取出罕見的大麻膏5.169公斤，市價近新臺幣3千萬元，由於數量稀少相當罕見，以精品包來舉例的話，就像是大麻界中的愛馬仕。

航空警察局刑警大隊偵一隊隊長莊英壽表示，航警局安檢大隊與關務署臺北關在2021年10月26日於榮儲快遞貨物進口專區，執行快遞進口貨物X光儀檢查時，發現一件以「裝飾品」申報進口的水泥磚在X光顯像時有異，進一步會同海關開箱查驗後，在發現水泥磚內夾藏7包不明的黃色膏狀物，在初測後判定為罕見的大麻膏，重量共5.169公斤。

莊英壽指出，航警局刑事警察大隊在獲案後，立即報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，專案小組自2021年10月起，耗時5個月長期偵蒐、資料分析，層層抽絲剝繭，鎖定負責領貨的鄭嫌、許姓仲介人，以及曹姓幕後主嫌共3人的毒品集團成員，分持桃園地方檢察署拘票，陸續將3名犯嫌拘捕到案，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

鄭姓犯嫌在落網後辯稱，自己不缺錢花用，是因為許姓犯嫌欠款未還，向他提出還款要求，宣稱要他「幫忙收一個包裹，就可以賺5萬元」，若是鄭嫌願意幫忙收下包裹，就會還款10萬元，他才幫忙收的。

這次在貨運艙儲首次查獲的「大麻膏」為最新流行之大麻製品，是由大麻花精煉後，濃縮製成，藥效為大麻花的3、4倍，當然價格也比高品質大麻花貴上3至5倍，由於精煉濃縮後的大麻膏含極高濃度的四氫大麻酚（THC），加上數量稀少相當罕見，以精品包來舉例的話，就像是大麻界中的愛馬仕。

航警局呼籲，民眾切莫接觸毒品，以免毒品成癮終生受害。邊境毒品查緝為重點工作，不法份子切勿心存僥倖，凡製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

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