澎恰恰長年借錢拍電影，2020年8月在許效舜陪同下認了欠債2.4億破產，當時傳出「澎嫂」黃敏寬身體出狀況，但拒絕受訪，而澎恰恰僅丟出一句：「女人家總是有她受不了的地方」。今(3日)媒體報導，好友林董證實澎恰恰早已和澎嫂離婚，時間點就是在2年前宣布破產前夕，目前兩人已經處於分居狀態。
澎恰恰早年就傳出欠債，但當時媒體求證澎嫂，她代為否認，並脫口希望媒體不要報導這些，全為保護剛有廣告工作上門的澎恰恰形象。2020年澎恰恰開記者會吐出破產事實，並稱：「澎嫂罵是每天罵，沒到離婚地步，但我比較抱歉，她最後就說，你自己想怎樣就怎樣吧，她也無奈了」，後來更傳出澎嫂為了救夫出動房產轉賣換現金，不離不棄陪澎恰恰度難關。
去年節目《這！不是新聞》曝光一段錄音，可聽見女性友人對澎恰恰說：「澎哥，你太對不起大嫂了！」澎恰恰則哽咽回應：「我不太想講這個，是因為...一個男人，（澎嫂）硬要給我跪」，暗指太太為了她的經濟狀況下跪，求澎恰恰「拜託不要再借錢了！」讓他相當自責。
近年，澎恰恰在好友林董幫助下，逐步實現還錢計畫，據《ETtoday星光雲》報導，今林董舉行媒體餐敘，聊到澎恰恰的婚姻情況，承認澎恰恰2020年宣布破產前就和太太離婚，據悉兩人已經不住在同一屋簷下，澎嫂仍住在大安路豪宅，而澎恰恰則搬到虎林街的房子過單身生活。
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