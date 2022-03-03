根據美國市調機構尼爾森（Nielsen）的收視率數據，美國總統拜登昨晚發表國情咨文演說，估計有3820萬人觀看電視轉播，比他2021年對國會演說的收視人口高出42%。

路透社報導，這項數據包括16個電視廣播和有線網絡的英語和西班牙語頻道收視率。2021年4月，拜登首次向國會發表演說，16個頻道共吸引約2690萬名觀眾。

拜登在昨天的演說抨擊俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭，同時詳盡報告他的國內施政方針。

福斯新聞頻道（Fox News）以720萬名觀眾位居所有電視網之首，迪士尼公司（Walt Disney Co）旗下的美國廣播公司（ABC）則以630名萬觀眾居次。

前總統川普（Donald Trump）2018年的首次國情咨文演說，吸引近4600萬人觀看，遠多於拜登的3820萬名觀眾。

隨著觀眾較趨向隨選隨看的串流平台服務，觀看電視現場轉播的人數已急劇下降。