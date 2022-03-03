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Russian Soldiers have been spotted in a supermarket near #Kharkiv. This could be a hint that there supply on food is low #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar #Kyiv #Russia pic.twitter.com/ga2jNdQiUc — rhenus 🇺🇦 (@issaeth) February 27, 2022

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，數百計朝烏克蘭首都基輔推進的裝甲車目前仍卡在路上。

據BBC新聞網3日報導，柯比周三在五角大廈的簡報中說，他們在過去24—36 小時中，並沒有任何太大的進展。他指出，延誤可能是部隊重新整編，並重新評估落後的進度，並思考如何彌補損失的時間所致。

此外，他指出，後勤和維修的挑戰，還有烏克蘭人頑抗，可能也是因素。

未經證實的報導說，俄軍的燃油和糧食已耗盡。淪陷的烏克蘭地方官員說，由於軍方給他們的食物已過期，俄軍正在洗劫超市食品。