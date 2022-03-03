民進黨立委吳思瑤等人今召開記者會，共同提案增訂《消費者保護法》第十九條之一條，要求募資平台揭露募資提案人之通訊聯絡方式、商品研發風險及付款狀態，並提供消費糾紛申訴管道及諮詢聯絡窗口，呼籲將此案列為本會期優先法案，同時要求經濟部、消保處持續精進募資平台消費安全。

募資平台專案態樣多元，其中以商品行募資案所生之消費爭議佔大宗，根據行政院消費者保護處統計，過去2年累積近千件相關申訴案件，現行法卻未能對收取服務費用之募資平台課予責任義務，不僅致生消費糾紛也折損贊助者信心，不利募資平台後續專案籌資。

吳思瑤表示， 2021年全台募資專案金額高達33億元，其產業消費保障是否完善，對民眾影響不可謂不大，部分爭議案件不出貨、不退款，導致消費者對募資平台的信任度，自己本身也曾是議題式贊助倡議者，因為法規不夠明確而要特別慎選倡議案，修法是在補破網，避免優質提案團隊慘遭劣幣驅逐良幣。

經濟部商業司副司長劉雅娟指出，募資平台有別於傳統電子商務平台，民眾應募時可能權利義務不清楚而無法確定聯繫窗口，進而衍生後續法律效果爭議，會持續要求平台業者盡好把關義務。

消保處副處長吳政學表示，不管用什麼名義都是消保法通訊交易，但是募資平台的責任仍未明確，因此造成消費風險、糾紛比例較高，建議民眾能透過信用卡支付多一層向發卡銀行提出爭議款項的保障，目前已有在跟平台業者討論於提案中加入履約保證機制。