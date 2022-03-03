江姓運將去年4月22日清晨，開計程車行經北市重慶南路、襄陽路口時，突然從外側車道直接左轉，後方車輛見狀接連急煞閃避，造成1輛垃圾車控制不住，在路間不斷飄移，最後翻車，垃圾車司機受傷，警方調閱監視器發現，發現是江男違規行車所致，甚至江男眼睜睜看著垃圾車翻車後，卻未下車查看就離開，台北地檢署3日依肇事逃逸等罪起訴江男。

檢警調查，案發時，江男因載客到重慶南路一段下車，隨即在襄陽路口接客人上車後，江明知該路段是四車道，卻起步後直接轉向切入快車道，造成後方1輛計程車按喇叭示警並煞車轉向，接著後面的垃圾車也跟著急煞，卻失控打滑，左右傾斜翻車，撞上對向車道旁的號誌燈桿，撞壞紅綠燈，而垃圾車司機受有四肢擦挫傷、膽部內傷等傷勢。

江男在垃圾車翻車後，仍若無其事般載著客人左轉離開現場，警方調閱監視器，通知他到案說明時，江辯稱，垃圾車翻車與他無關。

檢方依據監視器畫面和垃圾車行車紀錄器、車禍事故鑑定結果，認定是江男突然從最外側車道改變方向左轉，導致後方車輛接連急煞，害得垃圾車控制不住翻車，是事故主因，而江事後自行離去，涉嫌肇事逃逸等罪，依法起訴江男。