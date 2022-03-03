圖片截自史維托琳娜IG限時動態（elisvitolina）。

曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

俄烏戰爭持續進行，台灣捐了27噸醫療物資給烏克蘭，烏克蘭網球女將史維托琳娜（Elina Svitolina）特別發文感謝台灣，並呼籲世界轉發此文，表達對台灣的支持。有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝今日（3）表示，史維托琳娜將賽事獎金全數捐給烏克藍軍隊，有這麼忠貞愛國的運動選手，烏克蘭能夠抵抗俄羅斯的入侵，讓他覺得並不那麼意外。

鄭宏輝今日在臉書發文表示，史維托琳娜是烏克蘭網球一姐，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，史維托琳娜不斷在網路上替母國發聲，為烏克蘭爭取國際援助。她號召烏克蘭選手抵制俄羅斯和白羅斯，以共同棄賽為籌碼，要求國際3大網球協會禁用兩國的名稱和符碼。

鄭宏輝指出，昨天是蒙特雷公開賽首輪，穿上烏克蘭國旗顏色的史維托琳娜贏得了這場比賽，而她宣布將賽事獎金，全部捐給烏克蘭軍隊。鄭強調，「疾風知勁草，板蕩識忠臣」，烏克蘭有團結的人民，也有這樣忠貞愛國的運動選手，能夠抵抗俄羅斯的入侵，也就不那麼意外了。

針對史維托琳娜對台灣的聲援，鄭宏輝表示，台灣能體會被侵略的痛苦。台灣第一時間援助烏克蘭、抵抗入侵者暴行，就是要向全世界證明，我們是自由世界最值得信賴的夥伴。我們也相信，自由世界不會辜負台灣，就像自由世界不會辜負烏克蘭。