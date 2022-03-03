麗晨建設總經理王水樹說，今年獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級的白金級認證，是要讓員工團隊從舉手投足就可做到愛地球，成為能力與習慣。（盧金足攝）

麗晨「丰二三」整座蜂巢牆面還長出綠意盎然植栽，成為令人驚艷的建築亮點。（盧金足攝）

「麗晨營運總部以行動力愛地球，一年可以六個月不用開空調！」麗晨建設總經理王水樹一手打造麗晨「丰二三」，這棟會呼吸的建築，在台中市林立的新建案中大出「蜂」頭；很多人行經西區梅川西路，紛被蜂巢外觀的建築物吸引，更吸睛的是整座蜂巢牆面還長出綠意盎然植栽，令人驚艷的建築亮點，在全球連拿九項大獎，台灣建築以融合「風、光、水、綠」四大設計元素，站上國際舞台。

堅守專業、突破傳統的王水樹，說起「丰二三」的緣由，其中蘊藏智慧與期許，他表示以勤勞蜜蜂為設計的蜂巢為外觀，特別取用同音的「丰」，也是「豐」的豐富意義，至於大家好奇的「二三」，則是地址為「二三號」，別具意義。

麗晨建設總經理王水樹一手打造麗晨「丰二三」，這棟會呼吸的建築。（盧金足攝）

3樓圖書室廣蒐建築類與藝術類，2000餘本書籍及期刊納入典藏。（盧金足攝）

為營運總部設計的外觀是植生牆，王水樹說，採用透光的蜂巢，與其他植生牆不同，雖然將美留給行人，內面卻無法觀賞，這棟營運總部的植栽運用圓盆，半年一次轉動花盆，達成內外皆美，植栽選擇好維養、適合蜂巢大小的生長速度，還有顏色增加色彩風貌，其中生長力強，花色豐富的馬櫻丹，好照顧的特性是蜂巢內的優質植栽。

顛覆傳統的用心建築被看見，「丰二三」近期連續橫掃包括全球卓越建設獎、美國謬思設計大獎、義大利設計大獎、法國創新性設計大獎、德國標誌性設計獎等九項國際級大獎，今年再獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級的白金級認證。

1樓至2樓挑高設計，斥資上億打造媲美台中國家歌劇院的晨露廳。（盧金足攝）

王水樹說，有人好奇他為何大力爭取綠建築認證，今年獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級的白金級認證，就是要讓員工團隊從舉手投足就可做到愛地球，成為能力與習慣。

「丰二三」揚棄一般辦公大樓墨守成規的密閉式玻璃帷幕設計，融合「風、光、水、綠」四大設計元素的想像和設計語彙，使該建築不僅只是營運辦公之所，而是在水的舞動、風的吹拂、光的魔術下，成為智慧建築與綠建築的典範。

專業國際標章認證，獲LEED v4 白金級認證的難度甚高，所需條件包括「基地選址」、「基地永續性」、「周圍交通」、「建築節水、能源效率」，「建築材料及資源使用」、「室內環境品質」等各項目，過程中也需要綠建築專業人員LEED AP全程參與討論與規畫，做為創新分數的考量依據，被稱全球高難度的建築認證之一。

王水樹強調，秉持「取之社會、用之社會」的企業責任為出發點，將原址老屋拆除重建美化市容，達友善環境永續發展，建築規畫帶入綠建築永續環境設計。

值得一提的是，興建時結合智慧化設備管理達到節能減碳功效，建構融合自然舒適健康的辦公空間，施工營建廢棄物回收率 78.59％；使用含回收成分建材占總建材金額23.7％。

「以建築為詩、藝術為歌」，王水樹表示，「丰二三」建築物退縮建築，認養人行道並活化河岸景觀，外觀雅緻質樸的清水模為建築主體，以能兼具遮陽、通風、採光功能採DOUBLE SKIN概念以蜂巢造型為外觀主題，克服給排水難題。

「丰二三」是晨禎營造及麗晨建設總部，也是「晨露文化藝術基金會」基地，除企業相關人員使用，提供社福、公益等團體租借使用，回饋鄰里，未來是「晨露文化藝術基金會」持續為藝術人文發聲的場域。

王水樹指出，「丰二三」建置包括多功能展演廳、大型會議空間、圖書館、健身中心、律動教室等空間，一樓至二樓挑高設計，打造媲美台中國家歌劇院的晨露廳；3樓圖書室廣蒐建築類與藝術類，2000餘本書籍及期刊納入典藏，在這棟有溫度的建築內，享受專屬晨式家族「讀書、運動、做公益」DNA的現代生活美學。