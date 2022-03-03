台電上午無預警停電，也正逢股市剛開始交易，連台灣證券交易所所在地台北101大樓也出現跳電，雖然機房不在101大樓，但證交所也緊急清查電腦連線及交易狀況，經回報確定證交所電腦系統正常運作、與證券商之間證券交易連線也是正常。

至於有關市場結算交割部分，3月3日應屆交割款券均能正常辦理交割事宜。而受影響證券商均緊急啟動備援電力系統因應，部分業者分支機構則採轉單至其他分支機構下單，證券市場交易皆正常運作。