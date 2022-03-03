《證交所》開盤後遇跳電 證交所：交易連線無礙 13:242022/03/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電上午無預警停電，也正逢股市剛開始交易，連台灣證券交易所所在地台北101大樓也出現跳電，雖然機房不在101大樓，但證交所也緊急清查電腦連線及交易狀況，經回報確定證交所電腦系統正常運作、與證券商之間證券交易連線也是正常。 至於有關市場結算交割部分，3月3日應屆交割款券均能正常辦理交割事宜。而受影響證券商均緊急啟動備援電力系統因應，部分業者分支機構則採轉單至其他分支機構下單，證券市場交易皆正常運作。 全台瘋狂停電 PTT文瞬間洗3頁災情 網喊扯爆：才三月欸 《盤中解析》跳電虛驚 萬八快閃 #證交所 #跳電 #連線 #緊急 #正常運作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電出狀況 僅南科高雄園區受影響 10:552022/03/03 財經 全台大停電 台南鹽水區公所緊急聯絡轄內使用維生器材用戶 10:472022/03/03 生活 全台大跳電 台鐵新營=枋寮站間電車停駛 11:102022/03/03 生活 全台大跳電 高鐵3列車受影響 10:512022/03/03 生活 聯大緊急特別會議 大陸代表籲：通過對話協商尋求全面解決烏克蘭問題 08:472022/03/03 兩岸 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 不斷更新》全台大停電 全台災情統計看這裡 10:202022/03/03 社會 影／全台崩潰大停電 高嘉瑜揭這時間點「太巧？」 網回一句酸爆 10:502022/03/03 政治 全台大跳電！沈榮津、王美花院會急離席 政院稍晚對外說明 10:492022/03/03 政治 北市105處交通號誌故障 柯文哲也在趕行程：請大家開車小心 10:252022/03/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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