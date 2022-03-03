《光電股》停電波及 群創、彩晶產能影響評估中 13:242022/03/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台上午無預警大停電，經查主要是興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡。面板大廠群創(3481)、彩晶(6116)都受到波及，群創指出，位於路竹園區的八廠停電，發電機啟動維持生產環境，少部分廠務系統受壓降影響，目前已復原，另外，彩晶的南科5.3代線也發生停電停機。 群創及彩晶均表示，各廠區設備已在復歸中，對整體產能影響還在評估。 全台大停電 群創路竹廠停電 啟動發電機維持生產 興達「開關廠設備故障」全台大停電 副廠長揭「爆炸聲」真相 #彩晶 #群創 #全台 #停電 #產能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 11:062022/03/03 社會 不斷更新》全台大停電 全台災情統計看這裡 10:202022/03/03 社會 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 全台大停電 總統府道歉 10:242022/03/03 政治 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 蔡英文臉書被灌爆 10:162022/03/03 政治 全台大停電 台股急殺百點 萬八得而復失 11:192022/03/03 財經 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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