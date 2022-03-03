全台上午無預警大停電，經查主要是興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡。面板大廠群創(3481)、彩晶(6116)都受到波及，群創指出，位於路竹園區的八廠停電，發電機啟動維持生產環境，少部分廠務系統受壓降影響，目前已復原，另外，彩晶的南科5.3代線也發生停電停機。

群創及彩晶均表示，各廠區設備已在復歸中，對整體產能影響還在評估。