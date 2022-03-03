電商巨頭亞馬遜公司周三宣布將關閉其在美國和英國所有共68家的實體書店、快閃店和只販賣最熱門商品的4星店，結束部分該公司維持最久的零售業務實驗。

此舉將成為這家電商巨頭重大的轉折點。亞馬遜以線上書店白手起家並快速壯大，導致Borders等傳統競爭對手只能破產出局。

亞馬遜表示，未來公司將把更多重心放在Amazon Fresh、Whole Foods Market和便利商店Amazon Go等超市業務、無人商店技術Just Walk Out，以及今年將設立的百貨公司概念店Amazon Style。

自2015年在西雅圖開設第一家書店後，亞馬遜便展開了一連串的零售理念實驗，包括無收銀員便利店、實體超市，以及只販售評價4顆星以上或極熱賣商品的亞馬遜4星店（Amazon 4-Star）。

但亞馬遜的創意也無力對抗自己掀起線上購物浪潮，其實體店營收經常無法跟上集團其他業務的成長步伐。亞馬遜上季總營收達1370億美元，但實體店營收僅占其中3%，且主要都還是由Whole Foods Market貢獻。

亞馬遜表示，在美國和英國總計將有68家實體店將歇業，公司將協助願意留任的員工轉往其他職位，而不願意留下來的員工可以獲得資遣。

Wedbush Securities分析師Michael Pachter表示，精通網路業務的亞馬遜放棄實體書店這種小眾市場是正確的決定，亞馬遜開設實體書店這個想法有多糟，就和電動車製造商特斯拉開加油站一樣。