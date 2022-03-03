韓國天團防彈少年團（BTS）本月12日將在首爾舉辦「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL」，為使受限疫情下無法飛抵首爾的海外ARMY（官方粉絲名）都能享受親臨演唱會現場的氛圍，將在全球影城進行同步直播，台灣威秀影城也配合官方要求的場次數（2場），8600張瞬間被搶光，不願讓向隅的粉絲失望，威秀影城與跨國技術團隊歷經多日徹夜商議與協調後，終於宣佈加場的好消息。

為提供無法參與首場的粉絲另一選擇，並增加更多入場機會，威秀影城本次不惜成本，將在距首場相隔不到一小時內，再度將韓國現場新鮮還原至影廳，請就近選擇所在城市的威秀影城，透過高規音響、舒適沙發、無死角的絕佳視野，享受現場獨一無二的狂HIGH應援氛圍，希望ARMY們能把握機會，透過大銀幕一解相思，到影城感受演唱會現場的神奇魔力，重拾與防彈共舞的感動。

★★★★(加場售票情報)★★★★

✨售票時間：

03／04(五) 晚間06：00起，售完為止。

✨直播時間：

直播A-03／12(六) 16：35進場

直播B-03／12(六) 20：35進場

✨直播地點：

台北信義威秀影城 (加場)

MUVIE CINEMAS (加場)

台北京站威秀影城

林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城

桃園統領威秀影城

新竹大遠百威秀影城

台中TIGER CITY威秀影城 (加場)

台南大遠百威秀影城

高雄大遠百威秀影城 (加場)

✨票價：

1）一般全票$1400 ｜ iShow會員票$1200 (僅限以儲值金購票)

2）MUVIE CINEMAS（TITAN SCREEN）

- 全票$1500 ｜ iShow會員票$1300 (僅限以儲值金購票)

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