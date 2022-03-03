資深媒體人兼名嘴狄志為，常透過臉書分享生活日常，日前因為忘了歸還YouBike，讓他荷包大失血損失將近7000元，無奈表示：「我都可以買一台新的腳踏車了」，昨(2日)更透露下班開車時，遭後方車輛逼車又超車，沒想到釐清真相後，結局居然意外神反轉，不禁強調：「有時表面看到的，並非如你想像」。

狄志為周二下班時，心情還處於沒有歸還YouBike的懊悔中，沒想到開車回家路上，有台貨車不斷在背後跟著他，途中還不斷逼車甚至試圖超車，讓他擔憂是否會如同電影情節般出車禍，直到前方塞車停下來後，貨車司機才搖下車窗說：「帥哥！你的大燈沒開，記得打開免得危險、或被罰」，這才意識到誤會了別人，忍不住自嘲：「又是因為忘記惹的禍」。

狄志為稍做反省後，表示很多事表面看到的跟事實不一定一樣，會在臉書分享生活點滴，主要是想藉由自身例子提醒大家，像是之前發生的YouBike事件就引起關注，希望藉此提醒民眾下載APP避免忘記歸還，當然也不忘謝謝很多臉友提供寶貴意見，但一切還是歸咎於自己記性太差導致。

對此，網友紛紛留言表示：「不要懊惱了，說不定上天要讓你花錢消災」、「不好的事情過了就算了，提醒自己下次多加注意就好」、「記取經驗提醒下次不要再犯，順便提醒周遭的人也算日行一善」。