俄羅斯入侵波蘭邁入第8天，歐美各國和企業紛紛對俄國祭出核彈級金融制裁，至於中國大陸是否跟進？中國銀保監會首度回應表示，不贊成對單邊發起的金融制裁，認為制裁的作用效果不好，法理上也沒有太多依據，因此不會加入對俄國制裁行列。

大陸國際金融報報導，中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清2日表示，「最近大家都關注到俄烏之間發生的武裝衝突或戰爭，大陸政府的立場，外交部已經做了充分闡述，我們的國際政策是一貫的」。

被問及俄羅斯遭制裁問題，郭樹清正式表態，表示不贊成金融制裁，特別是不贊成單邊發起的制裁，「因為它起到的作用效果不好，而且在法理上也沒有多少依據」。

他明確表示，大陸不會參加這樣的制裁，而且會和相關各方繼續保持正常的經貿往來和金融往來。

至於西方制裁俄羅斯，對大陸經濟金融是否造成影響，郭樹清表示，目前看來還不是太明顯，還需要觀察，但總體來看，不會有太大影響，「因為我們的經濟和金融都非常穩健，韌性很強」。