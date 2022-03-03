近日有不肖業者假借工研院的名人效應，盜用並篡改其照片，以張冠李戴、魚目混珠的方式，宣稱與工研院技術合作，販售穴灸治眼儀及磁療降糖儀等來路不明的醫療產品詐騙消費者。工研院3日舉辦記者會嚴正聲明，該網頁並非工研院廣告，產品非工研院研發生產，亦非技術移轉工研院，已採取行動捍衛正義。

去年11月起，工研院陸續在臉書網頁發現有會員帳號連結一頁式廣告方式，不實宣稱與工研院有技術合作關係，並冒用工研院董事長、院長、院士們等照片，販售來路不明醫療產品。經查，不肖業者向美國及大陸網域公司註冊、取得網址，並透過臉書帳號露出一頁式廣告網址詐騙消費者。

工研院法務長王鵬瑜指出，上述廣告擅自盜用並剪接工研院發布的活動照片及工研院商標，以假亂真欺騙消費者，除構成侵害工研院著作權及商標權外，亦侵犯照片中工研院董事長、院長及院士們的肖像權，並構成詐騙消費者，其行為已違反我國刑法、公平交易法，以及民法等相關規定。

王鵬瑜表示，工研院已採取3大行動捍衛正義，嚴正警告不肖廠商，保護消費者權益，包括：通知源頭包括網域公司、臉書，阻擋詐騙廣告；採取法律行動，向地檢署、調查局及保二總隊報案；發布澄清公告，避免消費者持續受害。

工研院呼籲各界，對於來路不明的商品廣告，可向消費者公益團體或廣告當事機構查證，除了可以上網查詢工研院官網澄清說明外，亦可洽詢客服專線：0800-45-8899求證，同時也可通知警政署165全民防騙網，避免受騙上當。