今（3日）上午全台無預警大停電，各大飯店業者紛紛做出緊急應變處理，所幸飯店多有緊急備用電力而降低影響程度。台北遠東香格里拉表示，館內餐廳需提早爲午餐備料，在不知電力何時恢復的情況下，各餐廳在上午停電時已先行通知午餐有訂位的賓客、取消訂位，而接近中午12點時館內電力恢復，因此現已恢復開放賓客來用餐；館內宴會、會議活動則使用緊急備用電力而照常舉辦。

晶華酒店集團表示，目前集團有停電狀況的分別為礁溪的晶泉丰旅、台南晶英酒店以及高雄捷絲旅兩館，皆已啟用緊急備用電力發電機應變處理，目前館內的基本運作和顧客秩序一切正常，也沒有顧客受困於電梯，客房則未有取消情況，由於是白天發生，影響層面還在可控制的範圍，現場同仁也都有提供客人協助。餐宴部分台南晶英酒店未受影響，仍正常營業，而捷絲旅高雄站前館的Double Veggie蔬食百匯餐廳，午餐時段暫停營業，已於第一時間通知客人。

福容大飯店指出，旗下各分店只有墾丁店停電，但備有發電機運轉故對現場影響不大；而高雄店、桃園機捷A8店、花蓮店雖有短暫停電，但現場未受到任何影響，現在均已恢復供電正常。台北六福萬怡酒店則整體電力供應正常運作，僅部份客房電視因供應商訊號中斷而受影響，餐廳、宴會廳則未受影響。

台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店，皆無停電；礁溪寒沐酒店則短暫受台電影響斷電，立即啟用緊急備用電力發電機，全館正常營運並無影響，而目前台電供電已復歸正常。台北美福大飯店則表示目前皆未受影響，館內也有備用電力可使用。