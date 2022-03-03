一名女大生表示，最近正在找新工作，對好市多很嚮往，並希望網友能分享工作內容及薪資待遇，貼文釣出一名男大生分享，認識的阿姨在好市多已做25年，雖然只是收銀員，但一個月的薪水為6萬元，「肯蹲的話算是鐵飯碗」。

原PO 1日於論壇《Dcard》指出，最近正在找工作，特別想進好市多工作，但不清楚工作福利及薪資待遇，「有人能分享在好市多工作的經驗嗎？」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「待過收銀部門，單純付出勞力，不需要具備太複雜的技能，且時薪高，準時上下班，挺適合打工或養老」、「肯蹲的話算是鐵飯碗，一路蹲到老，最基層的員工，薪水到頂也可以有5至6萬，因為是工作時數累積到電腦就自動自動調薪，我認識的一個大姐從高雄第一間好市多開幕一路做到現在已25年，雖然還只是收銀員，可是薪水已有6萬了」。

事實上，過去也有一名25歲好市多男員工分享好市多福利，月薪為34K，換算時薪為213元，公司規定只要做滿1040小時，就會調整薪水，若調至最高時薪302元，月薪大概是50K左右，他也透露，身邊好幾個同事都已經做10幾年。